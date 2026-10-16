Предложения Подмосковья по теплоснабжению вынесут на совет Минэнерго

Предложения Московской области по развитию теплоснабжения и подготовке отраслевых кадров направят на рассмотрение научно-технического совета Минэнерго России. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области по итогам сессии «Сделано в России: создаем, внедряем, масштабируем» в рамках Российской энергетической недели — 2026.

Инициативы представил первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров. С 2024 года на модернизацию теплоснабжения в регионе направили порядка 92 миллиарда рублей. За три года работы охватили более 500 котельных, свыше 700 километров тепловых сетей и более 70 центральных тепловых пунктов.

«Когда программа такого масштаба уже обеспечена финансированием, на первый план выходит другой вопрос — компетенции. Нужно понимать, какие технические решения выбирать, как оценивать их на всем жизненном цикле, как выстраивать работу с производителями и готовить специалистов, которые способны управлять системой теплоснабжения целиком», — отметил Тактаров.

В Подмосковье действует единая техническая политика в сфере теплоснабжения. Ее формируют совместно с производителями оборудования и профильным сообществом: с 2024 года в документ внесли порядка 50 изменений и дополнений. Научно-технический совет региона за два года рассмотрел 120 объектов, а оптимизация предложенных технических решений позволила сократить затраты почти на четыре миллиарда рублей. Отказ от строительства избыточных мощностей обеспечил экономию еще порядка трех миллиардов рублей.

На Российской энергетической неделе Московская область предложила масштабировать этот опыт на отраслевом уровне. В частности, речь идет о едином стандарте технической политики в сфере теплоснабжения, единой платформе для актуализации схем теплоснабжения с общим подходом к технико-экономическому обоснованию проектов, а также о введении в профильных вузах и колледжах отдельного курса по системам теплоснабжения городских округов.

«Сегодня специалистов хорошо учат отдельным направлениям — котельному оборудованию, автоматике, электротехнике. Но нам нужны кадры, которые понимают всю систему: источник, сети, тепловые пункты и потребителя как единый комплекс. Такой подход особенно нужен регионам, где одновременно реализуются сотни проектов модернизации», — подчеркнул первый заместитель министра.

По итогам дискуссии предложения Московской области получили поддержку для дальнейшей проработки. Модератор сессии, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олег Жданеев сообщил, что инициативы планируется вынести на ближайший научно-технический совет Минэнерго России, посвященный развитию российской инженерной школы.