Чемпионат по пилотированию дронов прошел в Люберцах

Региональный этап всероссийского чемпионата по пилотированию дронов собрал в инженерно-технологическом лицее Люберец 150 школьников и студентов колледжей. Всего было подано более тысячи заявок, но до очного старта добрались сильнейшие.

Участники в возрасте от семи до 18 лет соревновались в очном пилотировании дрона класса 75 миллиметров, а также показывали свое мастерство на техническом симуляторе. Но чемпионат — это не только гонки на трассе. Часть дисциплин требует совсем другого подхода. За ноутбуками участники просчитывали полетное задание и собирали цифровые модели дронов: инженерная задача здесь не менее важна, чем скорость реакции на трассе.

Самый азартный участок — симулятор. На экране монитора — виртуальная трасса, но физика полета приближена к реальной. Пилоты отрабатывают связки ворот и маневры на пределе, а программа фиксирует каждую ошибку.

Проект призван сформировать у молодежи востребованные навыки в сфере беспилотных летательных систем и подготовить будущих профессионалов, способных создавать дроны и управлять ими в реальных условиях.

Победители и призеры регионального этапа, занявшие с первого по пятое место, получат путевки на финал. Он пройдет в Москве с 17 по 22 ноября.