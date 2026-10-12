ИИ-систему мониторинга особо охраняемых территорий создали в Подмосковье

«Система представляет собой единый контур управления для выявления аномалий, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Она постоянно анализирует ситуацию в ООПТ, сопоставляя данные, полученные из нескольких источников, в том числе снимков из космоса, показаний радаров и других».

Разработчикам удалось добиться 92-процентной точности классификации изменений на «цифровом отпечатке» местности. Анализ ведется на нескольких ключевых ландшафтах: лес, поле и застройка. На основе сравнения данных из разных источников выявляются аномалии, связанные с возможными нарушениями в границах ООПТ. Например, оптические сенсоры фиксируют сплошной зеленый лес, а данные с радара в той же локации регистрируют снижение плотности биомассы — это значит, что в данной местности, возможно, проводится незаконная вырубка.

Система прошла валидацию и готова к тиражированию. Ее внедрение позволит полностью автоматизировать мониторинг в ООПТ. Точность выявления нарушений при этом возрастет на 30 процентов, а трудозатраты на выездные проверки снизятся на 25 процентов.