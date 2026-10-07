Осенний легкоатлетический кросс прошел в Мытищах

В Мытищинском лесопарке состоялся финальный старт легкоатлетического сезона. На дистанции вышли около 450 участников — дети и взрослые, профессиональные спортсмены и любители.

Забег объединил спортсменов из Москвы, Красногорска, Химок, Королева, Пушкино, Щелково, Балашихи, Лобни, Ивантеевки, Подольска и других населенных пунктов.

Организаторы отметили, что формат соревнований позволяет участвовать всей семье. Пока дети проходят свою дистанцию, родители также могут выйти на старт, проведя день вместе за спортивными занятиями.

Для самых маленьких бегунов подготовили дистанцию 500 метров. Участникам постарше предложили маршруты от одного до пяти километров.

По словам организаторов, такие мероприятия проводят в том числе для популяризации спорта и привлечения детей к активному образу жизни через пример взрослых.

После финиша участники получили заслуженные награды. Победителям и призерам вручили грамоты, медали и памятные призы.