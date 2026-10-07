Анна Бурмакина из Химок стала лучшим педагогом-психологом Подмосковья

В детском саду «Семицветик» в Химках психолог Анна Бурмакина помогает детям справляться с тревогой, адаптацией и другими трудностями. Специалист с почти 20-летним стажем разработала собственные занятия для дошкольников и по итогам профессионального конкурса получила звание «Педагог-психолог года».

Профессиональный путь специалиста начался в Центре реабилитации и коррекции, где она работала педагогом-психологом. Сейчас в детском саду круг ее задач включает профилактику возможных проблем, помощь воспитанникам при уже возникших сложностях и консультации для родителей.

По словам Анны Бурмакиной, к специалисту обращаются с разными вопросами — от проблем с адаптацией до опасений по поводу интеллектуального развития ребенка. Родители могут прийти на консультацию, если замечают особенности в поведении или развитии сына или дочери.

Часть занятий психолог строит на собственных разработках. Одна из них — программа «Пушистый колобок-тревоженка». Во время занятий дошкольники взаимодействуют с игрушкой и вместе с персонажем учатся отличать настоящую опасность от надуманных угроз и справляться с пугающими мыслями.

За авторские методики и профессиональные наработки Анну Бурмакину пригласили на всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог». Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки. Сама специалист отметила, что особенно ценным для нее стал обмен опытом с коллегами из разных регионов.

За профессионализм и преданность работе Анну Бурмакину лично наградил губернатор. Она получила звание «Педагог-психолог года».