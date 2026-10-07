День учителя отметили в Чехове

С профессиональным праздником поздравили педагогов в Чехове. Учителя совместно с администрацией муниципалитета создают все необходимые условия для разностороннего развития детей.

Три школы Чехова вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья, округ занимает 17-е место в рейтинге образовательных учреждений. В сфере образования в округе на данный момент трудятся около 1500 человек. Создавать комфортную среду помогают поддержка администрации и социальные госпрограммы.

«Когда ты приходишь на работу, очень важна не только зарплата, но и ощущение, что ты не один. Подъемные показали, что нас, молодых педагогов, ждут в школах и что нам очень рады. А сумма позволила не думать о финансовых трудностях, сосредоточиться на работе, попробовать для себя что-то новое, поучаствовать в различных проектах и, конечно, сделать свои уроки более интересными», — поделилась учитель школы № 9 Дарья Гаврилицэ.

Особое место в истории Чехова и образовательной системы отведено почетному жителю округа, историку, краеведу и учителю Алексею Прокину. В лицее № 4 открыт музей его имени, где школьники продолжают дело учителя — изучение родного края.