Литературная премия пройдет в Мытищах

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи объявило о начале приема заявок на соискание литературно-художественной премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий». Заявки принимаются с 7 октября по 7 ноября по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1.

·На конкурс принимаются книги, сборники и брошюры, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные в литературно-художественных журналах. Срок публикации представленных работ не должен превышать трех лет до даты проведения конкурса.

Премия присуждается в трех номинациях: за достижения в области поэзии, прозы и распространение творческого наследия Дмитрия Кедрина; за высокохудожественные литературные произведения, получившие широкое общественное признание; за творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и развития культурных традиций на территории городского округа Мытищи, а также поддержку культуры и искусства округа.