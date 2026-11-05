Подмосковная спортсменка выиграла 2 медали на чемпионате по прыжкам в воду

Представительница Московской области Виктория Казанцева завоевала золотую и бронзовую медали на четвертом Открытом чемпионате Малайзии по прыжкам в воду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото Казанцева, выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта в Электростали, взяла в прыжках с 10-метровой вышки среди женщин с результатом 298,60 балла. Серебро досталось еще одной российской спортсменке, бронзу — представительнице Японии.

Бронзовую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин Казанцева завоевала в паре с Викторией Фроловой (Россия) с результатом 271,50 балла. Победу также одержали спортсменки из России, серебро — у команды Бразилии.

Открытый чемпионат Малайзии по прыжкам в воду прошел в Куала-Лумпуре. В турнире приняли участие сильнейшие прыгуны в воду из различных стран.