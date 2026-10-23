Тренировка действий при угрозе теракта прошла в техникуме в Павловском Посаде

Учения по практической отработке действий работников и студентов техникума при возникновении угрозы совершения террористического акта состоялись в Павловском Посаде 22 октября. На тренировке присутствовали представители образовательных учреждений из разных городов Подмосковья, курирующие вопросы безопасности.

Учащиеся техникума при подаче сигнала об условной опасности проследовали в специально оборудованное помещение, а после отбоя тревоги вернулись по местам. В режиме реального времени была отработана ситуация при опасности атаки беспилотными летательными аппаратами, а также взаимодействие с ЕДДС и оперативными нарядами территориальных подразделений силовых ведомств.

Специалисты отметили, что студенты, педагоги и сотрудники экстренных служб действовали на тренировке четко и слаженно.

Такие учения проводятся Министерством образования Московской области в разных учебных заведениях региона с целью отработки действий при возникновении угрозы террористического акта.