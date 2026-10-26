Победителей художественного конкурса наградили в Красногорске
Торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Мой папа — Герой» состоялась в Нахабинской школе искусств. Юных художников поздравили представители администрации округа и организаторов — Ассоциации ветеранов СВО.
В этом году в конкурсе участвовало более сотни талантливых участников, сыновья и дочери бойцов и ветеранов спецоперации. И все же жюри обратило внимание на работы воспитанниц Нахабинской школы искусств — Марии Завьяловой, Ксении Порхуновой и Надежды Князевой. Их рисунки признаны лучшими на региональном этапе. Сюжеты и герои у юных художниц получились особенно живыми, трогательными и точными.
Ксения представила на конкурс три зарисовки на тему «будни сапера». «Я готовила свои работы где-то полгода. Придумывала идею, консультировалась с папой, с другими его коллегами. А помогала мне Светлана Александровна, мой преподаватель», — рассказала Ксения Порхунова.
Ее коллега Мария Завьялова в будущем видит себя не столько в живописи, сколько в скульптуре и архитектуре. Отталкивалась от фигуры Родины-матери — как центрального символа, актуального сквозь годы. «Мы все идем к свободе, к Победе, в нынешней ситуации. Времени заняло примерно три месяца, мне помогал мой преподаватель. Я буду строить здания, которые будут на века, с интересным дизайном», — поделилась Мария.
Работы конкурсантов выставлялись в муниципалитетах региона, Доме правительства Московской области, а в День отца выставка, в которую вошли рисунки юных художников из Подмосковья и Татарстана, была открыта в Музее Победы в Москве.