Победителей художественного конкурса наградили в Красногорске

В этом году в конкурсе участвовало более сотни талантливых участников, сыновья и дочери бойцов и ветеранов спецоперации. И все же жюри обратило внимание на работы воспитанниц Нахабинской школы искусств — Марии Завьяловой, Ксении Порхуновой и Надежды Князевой. Их рисунки признаны лучшими на региональном этапе. Сюжеты и герои у юных художниц получились особенно живыми, трогательными и точными.

Ксения представила на конкурс три зарисовки на тему «будни сапера». «Я готовила свои работы где-то полгода. Придумывала идею, консультировалась с папой, с другими его коллегами. А помогала мне Светлана Александровна, мой преподаватель», — рассказала Ксения Порхунова.