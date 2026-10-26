В Шаховской отметили 10-летие пожарного поста «Белая Колпь»

В городском округе Шаховская 26 октября прошло торжественное построение в честь 10-летия отдельного поста «Белая Колпь» 297-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщил начальник территориального управления №2 Юрий Швецов.

Огнеборцев поздравили начальник управления по организации пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и оперативно-аналитической работы Андрей Калгин, заместитель главы администрации муниципального округа Шаховская Андрей Кондауров и коллеги из теруправления. Гостям вручили юбилейные медали, грамоты и благодарственные письма. Калгин также передал представителю местной администрации благодарственное письмо от руководства «Мособлпожспаса» за сотрудничество в предотвращении и ликвидации пожаров.

«Совместные усилия всех ведомств позволяют эффективно обеспечивать безопасность жителей и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации», — пояснил Швецов.

Он уточнил, что пост основали 26 октября 2016 года в рамках региональной программы «Безопасность Подмосковья», направленной на создание новых пожарных подразделений. Это особенно актуально для удаленных населенных пунктов, так как обеспечивает более быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации.

В штате части работают опытные специалисты, на вооружении находятся современная техника и аварийно-спасательное оборудование. Пожарные круглосуточно несут боевое дежурство и обеспечивают безопасность жителей и гостей округа.

«Ваша работа — это образец мужества, отваги и высокого профессионализма. Желаю вам крепкого здоровья, надежных боевых товарищей, благополучия и, конечно, сухих рукавов», — сказал Швецов.