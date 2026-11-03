Концерт ко Дню народного единства пройдет в Богородском округе

Гостей праздника ждет торжественный молебен, презентация приходов Богородского благочиния, работа гастрономических и творческих площадок, концерт с участием солистов и коллективов Богородского края, познавательная краеведческая программа и многое другое.

На этой неделе в Богородских парках пройдет ряд и других интересных мероприятий. Со вторника по пятницу в 11.00 в парке «Волхонка» состоятся спортивные программы для всех желающих в возрасте от шести лет. В субботу в 9:00 в Центральном парке пройдет легкоатлетический забег от движения «5 верст», а с 10:00 в камерном зале проведут занятия по нейрофитнесу. В 12:00 парки «Роща», Глуховский, «Липовая аллея» и Центральный приглашают юных посетителей на игровые и творческие программы системного расписания.

В воскресенье в 12:00 в парках «Волхонка», «Роща», «Липовая аллея», Центральном и Глуховском пройдут регулярные игровые и творческие мероприятия для детей. А вечером в 16:00 «АРТ гостиная» Центрального парка приглашает на концертную программу «Голос сердца» от группы «Каберон».