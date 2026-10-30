Глава Чехова провел встречу с жителями на заводе «Энергомаш»

Михаил Собакин совместно с сотрудниками администрации обсудил ремонт дорог, содержание многоквартирных домов и организацию досуговых мероприятий. Встреча прошла в формате выездной администрации.

Участники затронули вопросы по благоустройству после масштабной модернизации объектов теплоснабжения. Сейчас подрядчики приступили к вывозу бетонных конструкций и старых труб. Параллельно идут работы по восстановлению территорий.

Отдельно обсудили нехватку парковочных мест во дворах. Жителям домов, расположенных около платных зон, напомнили о резидентской парковке, которая позволяет оставлять автомобиль бесплатно с 20:00 до 08:00.

Также Михаил Собакин поручил при формировании муниципальных программ на 2027 год предусмотреть организацию дополнительных парковочных карманов во дворах там, где это позволяет территория.

Жильцы дома № 81Б на улице Чехова обратили внимание на состояние контейнерной площадки. Их заверили, что до конца следующей недели она будет полностью обустроена.

Жители домов № 40 и № 40/1 на улице Гагарина попросили благоустроить территорию между зданиями — до конца ноября ее приведут в порядок. При необходимости дополнительное благоустройство будет запланировано на следующий год.

Кроме того, участок дороги от дома № 34 до дома № 37 в деревне Хлевино обустроят в рамках дорожной программы на следующий год.