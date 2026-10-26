Автомобиль еще одного нетрезвого водителя передали на нужды СВО в Подмосковье

Судебные приставы Подмосковья с начала года передали Минобороны России 39 конфискованных автомобилей для нужд специальной военной операции. В октябре в рамках исполнения судебного решения ведомству направили еще одну машину — Opel Mokka, принадлежавшую нетрезвому водителю.

Житель Подмосковья был признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. По уголовному делу суд назначил мужчине наказание в виде конфискации автомобиля как орудия совершения преступления.

Исполнительное производство возбудили в Ногинском районном отделе судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области. После выполнения необходимых процедур автомобиль передали Минобороны России.

Передача конфискованного имущества осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 8 сентября 2023 года № 1470.