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    Автомобиль еще одного нетрезвого водителя передали на нужды СВО в Подмосковье

    Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

    Судебные приставы Подмосковья с начала года передали Минобороны России 39 конфискованных автомобилей для нужд специальной военной операции. В октябре в рамках исполнения судебного решения ведомству направили еще одну машину — Opel Mokka, принадлежавшую нетрезвому водителю.

    Житель Подмосковья был признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. По уголовному делу суд назначил мужчине наказание в виде конфискации автомобиля как орудия совершения преступления.

    Исполнительное производство возбудили в Ногинском районном отделе судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области. После выполнения необходимых процедур автомобиль передали Минобороны России.

    Передача конфискованного имущества осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 8 сентября 2023 года № 1470.