Подмосковный врач Хотулева объяснила, как часто нужно проходить скрининг на рак

Онкологические заболевания могут развиваться бессимптомно на протяжении многих лет, что делает регулярную профилактику критически важной. Об этом в рамках Недели популяризации диспансеризации рассказала врач-онколог Чеховской больницы Анна Хотулева.

Главная ценность скрининга заключается в возможности выявить болезнь до появления боли и выраженных симптомов.

«В онкологии время играет огромную роль. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможностей для эффективного лечения. К сожалению, некоторые пациенты обращаются уже тогда, когда появляются боль и другие выраженные симптомы. Но наша задача — обнаружить болезнь значительно раньше. Именно для этого существуют скрининговые исследования», — отметила Анна Хотулева.

В рамках диспансеризации проводится диагностика наиболее распространенных видов рака:

рак молочной железы: женщинам в возрасте от 40 до 75 лет раз в два года делают маммографию, позволяющую увидеть изменения, недоступные при пальпации;

рак шейки матки: женщинам от 18 до 64 лет раз в три года проводят цитологическое исследование мазка для выявления предраковых состояний;

рак предстательной железы: мужчинам старше 45 лет назначают анализ крови на ПСА;

колоректальный рак: пациентам от 40 до 64 лет раз в два года, а с 65 до 75 лет ежегодно проводят анализ кала на скрытую кровь. При необходимости назначается колоноскопия.

«Важно понимать, что подозрительный результат скрининга еще не означает онкологический диагноз. Это сигнал о необходимости дополнительного обследования. И я всегда говорю пациентам: гораздо лучше вовремя узнать о проблеме и начать действовать, чем терять драгоценное время из-за страха перед обследованием», — уточнила врач.

В Чеховской больнице пройти бесплатную диспансеризацию по полису ОМС можно в кабинете профилактики № 131 по адресу: ул. Гагарина, 37А, в любой будний день.

Запись доступна по телефону 122, через лечащего врача, региональный портал «Здоровье» или инфомат.