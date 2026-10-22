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    Подмосковный врач Хотулева объяснила, как часто нужно проходить скрининг на рак

    Фото: пресс-служба Чеховской больницы

    Онкологические заболевания могут развиваться бессимптомно на протяжении многих лет, что делает регулярную профилактику критически важной. Об этом в рамках Недели популяризации диспансеризации рассказала врач-онколог Чеховской больницы Анна Хотулева.

    Главная ценность скрининга заключается в возможности выявить болезнь до появления боли и выраженных симптомов.

    «В онкологии время играет огромную роль. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможностей для эффективного лечения. К сожалению, некоторые пациенты обращаются уже тогда, когда появляются боль и другие выраженные симптомы. Но наша задача — обнаружить болезнь значительно раньше. Именно для этого существуют скрининговые исследования», — отметила Анна Хотулева.

    В рамках диспансеризации проводится диагностика наиболее распространенных видов рака:

    «Важно понимать, что подозрительный результат скрининга еще не означает онкологический диагноз. Это сигнал о необходимости дополнительного обследования. И я всегда говорю пациентам: гораздо лучше вовремя узнать о проблеме и начать действовать, чем терять драгоценное время из-за страха перед обследованием», — уточнила врач.

    В Чеховской больнице пройти бесплатную диспансеризацию по полису ОМС можно в кабинете профилактики № 131 по адресу: ул. Гагарина, 37А, в любой будний день.

    Запись доступна по телефону 122, через лечащего врача, региональный портал «Здоровье» или инфомат.