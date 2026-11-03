Фотограф из Серпухова вышла в финал всероссийского конкурса

Евгения руководит сектором выставочной деятельности и событийного туризма в Центре культурного развития «Вертикаль». Она состоит в Союзе фотохудожников России.

Всего на конкурс прислали более 1600 снимков. Свои работы представили 140 авторов из 59 музеев. В финал прошли 76 фотографов. Евгения показала серию из проекта «Архитекстура. Музейный альбом», который создала вместе с Серпуховским историко-художественным музеем. Ее кадры отобрали сразу в четырех номинациях из шести.

Победителей назовут 14 января 2027 года в Историческом музее. Лучшие работы покажут на выставке в следующем году.

«Болеем за Евгению и желаем ей победы. Приятно, что своим творчеством она представляет Серпухов на таком уровне», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.