В Подмосковье запустили сервис бронирования площадок в парках и домах культуры

В Московской области стал доступен цифровой сервис бронирования пространств в парках и домах культуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

С момента запуска сервиса в 2025 году им воспользовались более 3,2 тыс. раз. С его помощью организовали фестиваль воздушной гимнастики, чемпионат по брейк-дансу, музыкально-развлекательное шоу перевоплощений на федеральном телеканале, чемпионат по чтению вслух на русском языке и донорские акции.

В домах культуры для бронирования доступны концертные залы, студии звукозаписи, вокальные студии и хореографические залы. В парках можно забронировать сцены, павильоны и крытые площадки для концертов, фестивалей, спортивных соревнований, репетиций и конкурсов.

Чтобы подобрать локацию, нужно открыть портал «Дома культуры» или «Парки Подмосковья» и перейти в раздел «Мое. Пространство» либо воспользоваться ссылками для бронирования помещения в ДК (dk.mosreg.ru/rent-facilities) или в парке (parki.mosreg.ru/rent-facilities). Затем следует авторизоваться, выбрать городской округ, площадку и тип помещения, указать дату и время мероприятия, а также свои данные. Статус бронирования отображается в личном кабинете. При необходимости можно заказать дополнительные услуги — техподдержку, PR, организацию питания и помощь в записи.