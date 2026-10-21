Территорию возле Беспятовского пруда в Зарайске благоустроят

Работы по обновлению зоны отдыха возле Беспятовского пруда в Зарайске продолжаются. В РИАМО отметили, что подрядчик рассчитывает в течение трех дней полностью завершить бетонное основание под террасный настил.

Экотропа в лесной части уже готова: гранитный отсев уложен и утрамбован. На детских площадках завершают подготовку оснований, затем установят игровые конструкции. Монтаж террасной доски из ДПК пока выполнен примерно на 15–20%. Параллельно строители формируют бетонный скейт-парк.

После благоустройства около пруда появятся освещение, видеонаблюдение, детские площадки и скейт-парк.

Обновленная территория станет более удобным местом для прогулок и отдыха на природе.