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    Территорию возле Беспятовского пруда в Зарайске благоустроят

    Фото: Маргарита Орлова

    Работы по обновлению зоны отдыха возле Беспятовского пруда в Зарайске продолжаются. В РИАМО отметили, что подрядчик рассчитывает в течение трех дней полностью завершить бетонное основание под террасный настил.

    Экотропа в лесной части уже готова: гранитный отсев уложен и утрамбован. На детских площадках завершают подготовку оснований, затем установят игровые конструкции. Монтаж террасной доски из ДПК пока выполнен примерно на 15–20%. Параллельно строители формируют бетонный скейт-парк.

    После благоустройства около пруда появятся освещение, видеонаблюдение, детские площадки и скейт-парк.

    Обновленная территория станет более удобным местом для прогулок и отдыха на природе.

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