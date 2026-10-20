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    Шесть подмосковных компаний стали участниками выставки InterCHARM-2026

    Фото: Фото: Фонд поддержки ВЭД МО

    Шесть компаний из Московской области при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона стали участниками 33-й Международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Участниками выставки стали АО «ТВИНС ТЭК» и ИП Анохин Максим Леонидович из Видного, ООО «ЮДИКС» из Дмитрова, ООО «Дастин» из Сергиева Посада, ООО «Гера Групп» из Королева и ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ.

    Среди подмосковных участников — производители косметической и парфюмерной продукции, роботов, коботов и систем автоматизации, декоративной косметики, препаратов на основе природных компонентов и дезинфицирующих средств.

    Мероприятие объединило производителей, поставщиков, дистрибьюторов, бренды, ритейл и ключевых специалистов рынка красоты. В этом году участниками InterCHARM 2026 стали поставщики из более чем 30 стран мира и свыше 96 тыс. профессионалов рынка.

    По данным пресс-службы, выставка дала подмосковным компаниям новые возможности для развития бизнеса и расширения географии продаж, поиска новых партнеров и презентации своей продукции профессионалам отрасли.

    Актуальная информация о мероприятиях для экспортеров публикуется на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области в разделе «Мероприятия»: https://exportmo.ru/events. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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