Ногинский муниципальный приют для животных отметил 19-летие

25 октября Ногинский муниципальный приют для животных отпраздновал свое 19-летие. Волонтеры называют эту дату «почти совершеннолетием» — только измеряется оно не годами, а сотнями историй, в которых кто‑то перестал быть ненужным и обрел шанс на счастливую жизнь.

Праздник получился по‑домашнему уютным, немного шумным и очень теплым. С самого утра сотрудники и волонтеры встречали гостей у входа, водили по дорожкам приюта, делились трогательными историями о своих подопечных и выводили на прогулку тех, кто особенно мечтает понравиться будущему хозяину. Гости приезжали не с пустыми руками: везли корма, пеленки, ветошь и, что важнее всего, свое внимание и доброе сердце. Особая радость — тонна гречки от друзей приюта: это не просто запас корма, а целая гора заботы, которая согревает не меньше, чем чашка чая в прохладный осенний день.

Семьи неспешно прогуливались между вольерами, присматривались к четвероногим друзьям, гладили, разговаривали с ними — возможно, совсем скоро кто-то еще из хвостиков уедет домой, чтобы стать чьим‑то самым важным счастьем.

Особой частью праздника стал фотопроект «Ты в моем сердце». Он удивительно точно передает ту самую невидимую связь между человеком и собакой. На снимках — семьи и их питомцы: разные, уникальные, по‑своему похожие и так гармонично дополняющие друг друга. Именно ради таких историй и живет приют: чтобы каждая собака нашла свою семью, а каждый человек — своего верного друга.

День завершился общей беседой за чашкой чая, смехом, добрыми разговорами и самым важным ритуалом — задуванием свечей на праздничном торте. Все вместе загадали одно простое, но самое дорогое желание: чтобы у каждого подопечного приюта появился свой дом и свой человек, который будет любить его просто за то, что он есть.