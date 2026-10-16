Подмосковный врач Баданян дала советы по самообследованию молочных желез

Ранняя диагностика рака груди значительно повышает шансы на полное выздоровление, и одним из самых доступных инструментов контроля остается ежемесячное самообследование. О правильной технике осмотра рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян.

Большинство новообразований женщины находят самостоятельно во время переодевания или гигиенических процедур. Важно понимать: самообследование не ставит диагноз, его цель — выявить отклонения от нормы.

Оптимальный период для осмотра — через пять–семь дней после начала менструации. При нерегулярном цикле или его отсутствии процедуру проводят в фиксированную дату каждого месяца.

Сначала следует оценить симметрию, цвет кожи и состояние сосков с опущенными, а затем с поднятыми руками. Любые втяжения, морщинки или выделения требуют внимания. После этого стоит произвести пальпацию в положении лежа.

Подложив под лопатку подушку, необходимо завести руку за голову, подушечками пальцев прощупать грудь по спирали от края к соску, а затем подмышечную впадину. Затем нужно слегка сжать сосок, чтобы проверить отсутствие выделений.