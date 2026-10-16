Подмосковный врач Баданян дала советы по самообследованию молочных желез
Ранняя диагностика рака груди значительно повышает шансы на полное выздоровление, и одним из самых доступных инструментов контроля остается ежемесячное самообследование. О правильной технике осмотра рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян.
Большинство новообразований женщины находят самостоятельно во время переодевания или гигиенических процедур. Важно понимать: самообследование не ставит диагноз, его цель — выявить отклонения от нормы.
Оптимальный период для осмотра — через пять–семь дней после начала менструации. При нерегулярном цикле или его отсутствии процедуру проводят в фиксированную дату каждого месяца.
Сначала следует оценить симметрию, цвет кожи и состояние сосков с опущенными, а затем с поднятыми руками. Любые втяжения, морщинки или выделения требуют внимания. После этого стоит произвести пальпацию в положении лежа.
Подложив под лопатку подушку, необходимо завести руку за голову, подушечками пальцев прощупать грудь по спирали от края к соску, а затем подмышечную впадину. Затем нужно слегка сжать сосок, чтобы проверить отсутствие выделений.
Если вы заметили у себя уплотнение или комок в груди или подмышечной области, изменение размера или формы груди, втяжение соска или изменение его формы, выделения из соска, изменение кожи в виде покраснения, морщин или ямочки, а так же болезненные ощущения, которые не проходят с циклом — не паникуйте. Большинство изменений в груди доброкачественные. Но показаться врачу нужно чтобы убедиться, что все в порядке, или вовремя начать обследование.
Ани Баданян
Самообследование — это простая гигиеническая привычка, такая же, как чистка зубов, которая не должна вызывать тревогу.