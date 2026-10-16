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    Подмосковный врач Баданян дала советы по самообследованию молочных желез

    Фото: Координационный центр онкомониторинга Московской области

    Ранняя диагностика рака груди значительно повышает шансы на полное выздоровление, и одним из самых доступных инструментов контроля остается ежемесячное самообследование. О правильной технике осмотра рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян.

    Большинство новообразований женщины находят самостоятельно во время переодевания или гигиенических процедур. Важно понимать: самообследование не ставит диагноз, его цель — выявить отклонения от нормы.

    Оптимальный период для осмотра — через пять–семь дней после начала менструации. При нерегулярном цикле или его отсутствии процедуру проводят в фиксированную дату каждого месяца.

    Сначала следует оценить симметрию, цвет кожи и состояние сосков с опущенными, а затем с поднятыми руками. Любые втяжения, морщинки или выделения требуют внимания. После этого стоит произвести пальпацию в положении лежа.

    Подложив под лопатку подушку, необходимо завести руку за голову, подушечками пальцев прощупать грудь по спирали от края к соску, а затем подмышечную впадину. Затем нужно слегка сжать сосок, чтобы проверить отсутствие выделений.

    Если вы заметили у себя уплотнение или комок в груди или подмышечной области, изменение размера или формы груди, втяжение соска или изменение его формы, выделения из соска, изменение кожи в виде покраснения, морщин или ямочки, а так же болезненные ощущения, которые не проходят с циклом — не паникуйте. Большинство изменений в груди доброкачественные. Но показаться врачу нужно чтобы убедиться, что все в порядке, или вовремя начать обследование.

    Ани Баданян

    Самообследование — это простая гигиеническая привычка, такая же, как чистка зубов, которая не должна вызывать тревогу.

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