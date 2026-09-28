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    Подмосковная компания получила 2 награды премии «Надежда на технологии»

    Фото: Компания МЕТИЗ

    Компания «МЕТИЗ», выпускающая комплектующие для протезирования, получила две награды национальной премии «Надежда на технологии — 2026». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Предприятие заняло второе место в номинации «За вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна». В конкурсной заявке «МЕТИЗ» представила результаты развития собственной инженерной и производственной базы.

    Второе место компания также получила в номинации «Лучшая публикация в средствах массовой информации на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии». На конкурс был представлен социальный ролик о новой разработке компании — электронном коленном модуле.

    Группа компаний МЕТИЗ работает на двух производственных площадках — в городских округах Щелково и Мытищи. Предприятие осуществляет полный цикл протезирования конечностей: от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента с последующей реабилитационной программой.

    Церемония награждения состоялась в рамках XI Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Премия проводится с 2016 года и отмечает проекты, компании и специалистов, внесших значимый вклад в развитие отечественной реабилитационной индустрии.

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