Депутаты Госдумы Колунов и Панин проголосовали на выборах в Подмосковье
В регионе проходят выборы в федеральный и региональный парламенты.
Депутат Государственной думы от «Единой России», зампред Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отдал свой голос на избирательном участке в школе № 16 в Красногорске.
«Для меня выборы всегда связаны с ответственностью за место, где ты живешь, и за страну в целом. Подмосковье, как и Красногорск, стали для меня родными. За 20 лет жизни здесь и пять лет работы в качестве избранного депутата я узнал и сильные стороны, и проблемные точки наших округов. К голосованию отношусь очень серьезно: это момент, когда каждый принимает решение, кому доверить представлять интересы территории в ближайшие годы», — отметил Сергей Колунов.
В первый день голосования на участке в Орехово-Зуеве проголосовал и депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин. Он пообщался с наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий.
«Жители — полноправные соавторы законов: все их предложения депутаты собирают, систематизируют и превращают в законопроекты. От того, как мы проголосуем сегодня, зависит, как будет жить наша страна в ближайшие пять лет: будут ли реализованы национальные проекты, обеспечено устойчивое развитие регионов и социальная защита людей. У нас есть практика, когда формулировки закона рождались прямо на встречах с людьми — без этого наша работа в Думе была бы неполной», — подчеркнул Геннадий Панин.
В Московской области проходят выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Голосование организовано в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. В Подмосковье для жителей предусмотрены все возможности для волеизъявления: можно прийти на участок прямо у дома или проголосовать онлайн — со смартфона или компьютера из любой точки. Для маломобильных граждан члены УИК с переносными ящиками приезжают на дом. Прозрачность выборов обеспечивают тысячи наблюдателей, в том числе около четырех тысяч — от «Единой России».