Депутаты Госдумы Колунов и Панин проголосовали на выборах в Подмосковье

Депутат Государственной думы от «Единой России», зампред Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отдал свой голос на избирательном участке в школе № 16 в Красногорске.

«Для меня выборы всегда связаны с ответственностью за место, где ты живешь, и за страну в целом. Подмосковье, как и Красногорск, стали для меня родными. За 20 лет жизни здесь и пять лет работы в качестве избранного депутата я узнал и сильные стороны, и проблемные точки наших округов. К голосованию отношусь очень серьезно: это момент, когда каждый принимает решение, кому доверить представлять интересы территории в ближайшие годы», — отметил Сергей Колунов.

В первый день голосования на участке в Орехово-Зуеве проголосовал и депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин. Он пообщался с наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий.