Капсулу в основание Покровского храма заложили в Ленинском округе

Торжественная закладка капсулы в основание храма Покрова Пресвятой Богородицы состоялась в жилом комплексе «Зеленые аллеи» 19 сентября. В мероприятии приняли участие духовенство, представители администрации Ленинского округа и жители микрорайона.

Церемония началась с Божественной литургии, которую возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. «Богослужение здесь в „Зеленых аллеях“ и закладка капсулы — это символ того, что храм строится не только из камня, но и из веры, любви и труда многих людей. Вместе мы создаем дом Божий, который будет служить будущим поколениям долгие годы», — подчеркнул владыка.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что закладка капсулы в основание храма — это не просто строительный этап, а духовный фундамент.

«Покровский храм станет центром притяжения для жителей „Зеленых аллей“ и соседних микрорайонов — местом, где можно будет помолиться, привести детей в Воскресную школу, встретиться с соседями на приходских праздниках. Я благодарю владыку Аксия за благословение и всех, кто участвует в этом добром деле», — сказал руководитель муниципалитета.

Строительство храмового комплекса началось в августе текущего года. В его состав войдут Покровский храм и церковно-приходской дом с библиотекой и актовым залом для проведения лекций, а также культурных и просветительских мероприятий.

Важной частью будущего комплекса станет Воскресная школа, которая уже несколько лет работает при храме. По окончании строительства занятия детей трех возрастных групп, будут проходить в специально оборудованных классах.

Создание нового храмового комплекса станет значимым объектом социальной и духовной инфраструктуры ЖК «Зеленые аллеи». В настоящее время строительство продолжается. Приход принимает посильную помощь в реализации проекта — материальную, организационную и трудовую.