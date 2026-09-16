Газовую котельную подготовили к зиме в поселке Назарьево в Одинцове

Газовую котельную в поселке Назарьево проверили перед началом отопительного периода. Специалисты провели необходимые испытания и дали старт пробным топкам, которые позволяют убедиться в исправности оборудования и тепловых сетей.

Мощность котельной составляет 21,93 Гкал/ч. Объект полностью автоматизирован: запуск котла выполняется нажатием одной кнопки, а основные параметры работы оборудования контролируются в режиме онлайн.

Котельная одной из первых в округе присоединилась к проекту «Цифровая котельная». Эксплуатационные журналы здесь ведутся в электронном виде, а установленные датчики передают данные о температуре и давлении в подающем и обратном трубопроводах в правительство Московской области.

Перед пробными топками на объекте провели гидравлические испытания сетей и котлов. Специалисты промыли оборудование, проверили и отремонтировали запорную арматуру.

Котельная была построена в 1996 году. Сейчас она обеспечивает теплоснабжение 26 многоквартирных домов и четырех социальных объектов — всего более 2800 жителей.