Глава Химок проверила благоустройство Барашкинского пруда

15 сентября глава городского округа Химки Инна Федотова проверила, как идет благоустройство Барашкинского пруда. К осмотру присоединились ее заместители Константин Карпов и Александр Морозов, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, а также депутаты местного совета.

Участники встречи осмотрели деревья на территории: проверили стволы и кроны, оценили здоровье растений и выявили потенциально опасные экземпляры. Такой подход позволит сохранить взрослые деревья, которые годами формируют облик Барашкинского пруда.

«Важно сохранить темп и качество работ. После завершения благоустройства Барашкинский пруд должен стать любимым местом для прогулок жителей — удобным, безопасным и сохранившим природную красоту этого места», — отметила Инна Федотова.

Сейчас работы ведутся одновременно на берегу и в акватории, где впоследствии появятся деревянные настилы и мосты. Уже уложен черновой асфальт, установлены бордюры, отремонтированы 13 технических колодцев. Полностью подготовлены основания для будущих конструкций на воде, проложены кабельные каналы, смонтированы закладные под опоры освещения. Подрядчик продолжает укреплять берег лиственницей и готовит площадки под газоны.

Проект благоустройства включает укрепление береговой линии, новые прогулочные дорожки и деревянные настилы у воды, современное освещение, скамейки, шезлонги, качели и велопарковки. Обновят детскую и спортивную площадки, посадят деревья и кустарники, приведут в порядок цветники и газоны. Для поддержания экосистемы водоема установят специальные домики для водоплавающих птиц и плавучие конструкции.

Особое внимание уделили созданию комфортной и доступной среды для маломобильных граждан. Ранее в рабочей встрече участвовали уполномоченный представитель главы Химок Анна Зуева, заместитель главы Константин Карпов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Екатерина Домбровская, и. о. председателя Общественной палаты Егор Горовой, председатель местной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Голикова и жители округа.

«Барашкинский пруд — одно из любимых мест отдыха химчан: сюда приходят семьи с детьми, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. Именно поэтому вопрос доступности этой территории принципиально важен», — подчеркнула Наталья Голикова.

Участники обсудили устройство плоскостного пандуса, который обеспечит удобный и безопасный спуск к воде. После осмотра территории были оценены возможные варианты размещения пандуса. Для организации беспрепятственного спуска потребуется удалить одно аварийное дерево, которое мешает установке. По словам специалистов, без этого шага невозможно обеспечить доступ к воде для родителей с детскими колясками и маломобильных граждан.

Благоустройство Барашкинского пруда реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить осенью 2026 года. После обновления зона отдыха станет комфортнее и доступнее для всех категорий жителей.