Премьера спектакля «Игроки» состоится в Ногинске 2 и 3 октября

В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске 2 и 3 октября состоится премьера спектакля «Игроки» по одноименной пьесе Николая Гоголя. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Режиссер-постановщик — Константин Тришин. В его прочтении «Игроки» — это остроумная, динамичная и злободневная комедия, в которой обман становится искусством, а искусство — обманом.

Особый акцент в постановке сделан на пластике: движения превращаются в отдельный язык спектакля. Применяется и прием метатеатральности, или «театр внутри театра»: зритель видит, как герои на сцене режиссируют происходящее, распределяют роли и управляют реакциями друг друга.

Постановка имеет глубокий философский подтекст. История о карточных шулерах, написанная в XIX веке, оказывается актуальной и сегодня, когда иллюзия и блеф окружают повсюду, а искренность становится роскошью.

В создании спектакля также принимали участие художник-постановщик и художник по костюмам Лина Дикова, композитор Екатерина Фастовец, художник по свету Евгений Вершинин и помощник режиссера Виктория Радунцева.

Премьерные показы пройдут 2 октября в 18:30 и 3 октября в 17:30.

Билеты доступны на сайте Московского областного театра драмы и комедии.