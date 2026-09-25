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    Премьера спектакля «Игроки» состоится в Ногинске 2 и 3 октября

    Фото: Московский областной театр драмы и комедии

    В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске 2 и 3 октября состоится премьера спектакля «Игроки» по одноименной пьесе Николая Гоголя. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Режиссер-постановщик — Константин Тришин. В его прочтении «Игроки» — это остроумная, динамичная и злободневная комедия, в которой обман становится искусством, а искусство — обманом.

    Особый акцент в постановке сделан на пластике: движения превращаются в отдельный язык спектакля. Применяется и прием метатеатральности, или «театр внутри театра»: зритель видит, как герои на сцене режиссируют происходящее, распределяют роли и управляют реакциями друг друга.

    Постановка имеет глубокий философский подтекст. История о карточных шулерах, написанная в XIX веке, оказывается актуальной и сегодня, когда иллюзия и блеф окружают повсюду, а искренность становится роскошью.

    В создании спектакля также принимали участие художник-постановщик и художник по костюмам Лина Дикова, композитор Екатерина Фастовец, художник по свету Евгений Вершинин и помощник режиссера Виктория Радунцева.

    Премьерные показы пройдут 2 октября в 18:30 и 3 октября в 17:30.

    Билеты доступны на сайте Московского областного театра драмы и комедии.

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