Встреча администрации с жителями прошла в Одинцовском округе

В территориальном управлении Голицынское Одинцовского округа 22 сентября прошел еженедельный прием в формате выездной администрации. К представителям власти обратилось более 20 жителей

Основные темы обращений касались социальной сферы, благоустройства и медицинской помощи. Заявители поднимали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры и состояния дорог. По каждому обращению специалисты могли уточнить детали и определить дальнейший порядок работы.

Приемы граждан в Одинцовском округе проводят еженедельно. Сотрудники администрации приезжают с визитом в различные территориальные управления. Жители могут напрямую обсудить проблемные вопросы с представителями профильных служб.

Предварительная запись на прием проводится в рабочие дни: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 15:30. Перерыв на обед — с 13:00 до 13:45. Подробный график размещен на официальном сайте администрации в разделе «Местное самоуправление».