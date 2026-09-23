Свыше 2 тысяч онлайн-заявок на справки из военкоматов подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали свыше двух тысяч заявлений на получение справок военных комиссариатов через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Комплекс услуг размещен в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Чтобы оформить заявление, необходимо войти на портал с подтвержденной учетной записью ЕСИА и заполнить электронную форму. В ней нужно выбрать военный комиссариат, к которому приписан военнослужащий, указать необходимые виды справок и категорию заявителя, добавить обязательные документы и отправить заявку.

В рамках одного обращения можно запросить один из 25 видов справок военных комиссариатов Московской области. Такие документы могут понадобиться для оформления пенсий, пособий и других мер социальной поддержки. Получить их вправе действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок ее оказания составляет один рабочий день.