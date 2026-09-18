Итоги реализации Народной программы за 5 лет подвели в Раменском округе

Московская область подводит итоги развития региона за пять лет. Основой масштабных перемен стали инициативы жителей, которые были включены в Народную программу «Единой России» в 2021 году — она выполнена практически полностью.

В Раменском округе изменения коснулись ключевых сфер жизни. Например, капитально отремонтировали терапевтический корпус Раменской больницы. Теперь это медицинское учреждение с современным оборудованием, которое отвечает всем стандартам качества. Здание рассчитано на 175 мест. Ежегодно здесь смогут проходить лечение около 2 тысяч человек.

Московская область стала одним из самых благоустроенных регионов России. В Раменском отремонтировали 230 километров муниципальных дорог и привели в порядок 153 километров региональных трасс. Отдельное внимание уделяется и общественным пространствам, среди которых главная набережная округа. В результате благоустройства обновили более 2 тысяч квадратных метров территории и обустроили новые маршруты для прогулок, адаптированные для маломобильных граждан, а также установили современные качели и ротонды. Новую точку притяжения высоко оценили жители.

Существенные изменения произошли и в сфере образования. Так, здание Никитской школы в деревне Морозово, построенное более полувека назад, капитально отремонтировали, а также благоустроили прилегающую территорию.

Развитие образовательной инфраструктуры не прекращается. В Раменской гимназии возводят новый корпус на 500 мест. Он разгрузит действующее здание школы. Помимо дополнительных классов, здесь будет еще один спортивный зал и столовая.

Преображение Раменского округа продолжается в рамках Народной программы. Она была синхронизирована с основными показателями национальных проектов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, и профинансирована из бюджетов разных уровней.