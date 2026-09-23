Ремонт моста через Сходню завершат в Красногорске в 2027 году

В поселке Путилково продолжается ремонт моста через реку Сходню. К работам строители приступили в марте текущего года.

Объект находился в плачевном состоянии: экспертиза выявила частичные разрушения. Сейчас проезд по мосту для автомобилей и общественного транспорта закрыт. Но к временным неудобствам местные автомобилисты и пассажиры относятся с пониманием.

Чтобы оперативно произвести ремонт этого моста, который находится на территории Москвы и был бесхозным, подключился депутат Государственной думы Сергей Колунов. Он обратился с соответствующим письмом в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. Документы на объект оформили, и строители преступили к реконструкции.

Ремонтные работы идут ударными темпами. Подрядчик планирует завершить ремонт объекта раньше установленного графиком срока — в апреле 2027 года.