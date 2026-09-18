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    Сотрудники химпредприятия в Воскресенске стали участниками донорской акции

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

    В филиале «ВМУ» ОХК «Уралхим» в городском округе Воскресенск прошел День донора. Участники выездного мероприятия сдали более семи литров крови.

    Акцию по безвозмездному донорству провела бригада Центра крови Федерального медико-биологического агентства России в формате выездного приема. Участие приняли как опытные доноры, так и те, кто решился сдать биоматериал впервые.

    Организационную поддержку оказал Совет молодежи «ВМУ». Перед донацией каждый прошел обязательное медицинское обследование — сдал необходимые анализы и получил консультацию врача.

    Заместитель председателя Совета молодежи филиала Ирина Салова отметила, что первый выездной День донора показал: сотрудники готовы поддерживать социально значимые инициативы.

    «Мы планируем сделать такие добрые дела традиционными и проводить их дважды в год», — добавила она.