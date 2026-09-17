Подмосковный врач Шералиев: дефицит эстрогена ускоряет износ хрящей у женщин

С возрастом здоровье суставов у женщин требует особого внимания из-за естественных гормональных перестроек. О том, как сохранить подвижность и предотвратить боли в суставах с возрастом, рассказал врач-травматолог Можайской больницы Шерзод Шералиев.

Основной причиной изменений становится снижение уровня эстрогена после 45–50 лет. Этот гормон отвечает за прочность хрящевой ткани, которая служит естественным амортизатором сустава.

«Со временем организм изнашивается: хрящевая ткань теряет эластичность и влагу, кости могут становиться более хрупкими (это называют остеопорозом), а связки и сухожилия — менее упругими. Накапливаются и последствия прошлых микротравм или слишком активных занятий спортом в молодости. Все это приводит к тому, что суставам становится сложнее двигаться плавно, возникает трение, появляются боль, хруст и скованность по утрам», — пояснил Шерзод Шералиев.

Ситуацию усугубляет малоподвижный образ жизни. Ослабленный мышечный корсет перестает поддерживать суставы, а лишние килограммы создают избыточное давление на колени и тазобедренные суставы.

Возникает замкнутый круг: боль заставляет меньше двигаться, мышцы слабеют еще сильнее, и дискомфорт нарастает. Для профилактики важно сохранять физическую активность, регулярно делать гимнастику и контролировать массу тела.