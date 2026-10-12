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    Подмосковный пловец Гирев выиграл серебро и бронзу на этапе Кубка мира

    Фото: ФВВСР

    Подмосковный пловец Иван Гирев завоевал серебряную и бронзовую медали на втором этапе Кубка мира по плаванию, который прошел с 8 по 10 октября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Серебро Гирев (областной Центр олимпийских видов спорта, Видное) выиграл на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 1:42.81. Победу одержал Лукас Энво (Бельгия), бронза у Шейна Касаса (США).

    Бронзовую награду спортсмен завоевал на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 46.51. Победу разделили Егор Корнев (Россия) и Кэмерон Макэвой (Австралия), показавшие одинаковое время — 45.24.

    Гирев — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже в эстафете 4×200 метров вольным стилем, многократный чемпион России и рекордсмен страны. Ранее в октябре 2025 года на этапе Кубка мира в Шанхае он завоевал золотую и серебряную медали.

    Кубок мира по плаванию проходит в формате серии этапов в 25-метровых бассейнах. Второй этап собрал сильнейших пловцов из разных стран мира.

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