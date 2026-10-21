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    Поликлинику на 300 посещений в смену в Голицыне построили на 60%

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В поселке Голицыно Одинцовского округа продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей на 300 посещений в смену. Подрядчик завершил работы более чем на 60%, сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

    Медицинскую помощь в новом здании на бульваре Генерала Ремезова смогут получать до 40 тысяч жителей. Работы ведутся по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

    «На стройплощадке задействованы 70 рабочих и 15 инженеров. Закрыт тепловой контур здания, завершены кровельные работы. Идет монтаж внутренних перегородок (завершены на 67%), инженерных систем (35%), фасадные работы (завершены на 49%)», — сказал Туровский.

    По его словам, подрядчик приступает к чистовой отделке помещений. Открыть поликлинику планируется в первом квартале 2028 года.

    Общая площадь пятиэтажного здания — около 5,5 тысяч квадратных метров. В нем разместятся взрослое и детское отделения, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, стоматология, рентген и блок неотложной помощи. Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием. Рядом с поликлиникой появится парковка на 28 машиномест и места для отдыха.

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