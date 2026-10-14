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    Подмосковье впервые представило на РЭН-2026 свой опыт развития энергетики

    Фото: Пресс-служба Минэнерго МО

    14 октября в Москве стартовала Российская энергетическая неделя-2026. Московская область впервые представила на площадке форума собственный комплексный опыт развития региональной энергетики.

    Основной точкой присутствия региона стал стенд «Энергия перемен Подмосковья» на площадке форума в Гостином Дворе. На нем представлены инициативы и наработки по цифровизации инженерной инфраструктуры, повышению надежности энергоснабжения, развитию газоснабжения, собственной генерации и новых сервисов для потребителей, а также инновационные разработки для электротранспорта.

    В первый день работы выставки стенд Подмосковья посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал о масштабе энергосистемы региона, действующих цифровых решениях и предложениях по дальнейшему развитию отрасли.

    Среди инициатив региона — предложения по развитию систем накопления энергии и закреплению их роли на оптовом рынке, модель распределенной газогенерации с участием регионального оператора, а также дальнейшее совершенствование критериев для территориальных сетевых и газораспределительных организаций. Еще одно предложение касается расчета свободной мощности газораспределительных станций: Подмосковье предлагает закрепить за регионами право применять коэффициенты одновременности для отдельных категорий потребителей. Такой подход уже позволил высвободить 179 тыс. куб. м в час мощности ГРС — это сопоставимо с возможностью подключения порядка 25 тыс. домовладений или около 300 котельных мощностью 5 МВт.

    «Для Московской области участие в РЭН — возможность впервые так полно представить региональный опыт на федеральной отраслевой площадке. Мы показываем решения, которые уже работают в Подмосковье, и инициативы, которые считаем важными для дальнейшего развития энергетики всей страны. Это касается и цифрового управления, и надежности, и новых подходов к развитию сетевой и газовой инфраструктуры», — отметил Сергей Воропанов.

    Впереди еще два дня форума. На площадке РЭН-2026 представители Министерства энергетики Московской области и предприятий энергетического комплекса региона — Мособлэнерго и Мособлгаз — примут участие в деловой программе, рабочих встречах и обсуждении отраслевых инициатив.

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