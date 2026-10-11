Телеканал Серпухова стал призером международного медийного фестиваля

Фильм телеканала «ОТВ-Серпухов» получил 3 место на 30-м международном фестивале медийного творчества «Братина». В этом году в конкурсе приняли участие представители 59 регионов России и более 500 участников.

В Сергиевом Посаде 10 октября подвели итоги юбилейного, 30-го международного фестиваля медийного творчества «Братина». Мероприятие стало финалом проекта «Образовательный медиакластер „Братина 3.0: 30 лет в диалоге поколений“», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В номинации «Страна сильна единством» 3 место занял телеканал «ОТВ-Серпухов» с документальным фильмом «Дом, который помнит все».

Награду получили режиссер и директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева и режиссер монтажа Михаил Панкратьев.

Работа телеканала получила высокую оценку председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

«Поздравляю Марию и Михаила и команду ОТВ-Серпухов. Спасибо за достойный результат», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.

Юбилейный фестиваль «Братина» стал площадкой для обмена опытом между представителями медиасферы и объединил участников разных поколений, работающих в сфере журналистики и творческого производства.