Корпус новой газовой котельной построили на улице Красных Партизан в Серпухове
На улице Красных Партизан в Серпухове завершили монтаж блочно-модульной котельной мощностью 32 мегаватта. Все секции конструкции установлены на проектные места, смонтированы фермы, кровля и сэндвич-панели, сообщило РИАМО.
Сейчас специалисты занимаются внутренней обвязкой тепломеханического оборудования и установкой дымоходов. Горизонтальные участки труб уже смонтированы, продолжается монтаж вертикальных стояков.
На объекте работают пять специалистов. Пусконаладку планируют начать в конце октября. Котельную строят в рамках государственной программы модернизации системы теплоснабжения.
Читайте также