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    Корпус новой газовой котельной построили на улице Красных Партизан в Серпухове

    Фото: Валерий Гореловский

    На улице Красных Партизан в Серпухове завершили монтаж блочно-модульной котельной мощностью 32 мегаватта. Все секции конструкции установлены на проектные места, смонтированы фермы, кровля и сэндвич-панели, сообщило РИАМО.

    Сейчас специалисты занимаются внутренней обвязкой тепломеханического оборудования и установкой дымоходов. Горизонтальные участки труб уже смонтированы, продолжается монтаж вертикальных стояков.

    На объекте работают пять специалистов. Пусконаладку планируют начать в конце октября. Котельную строят в рамках государственной программы модернизации системы теплоснабжения.

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