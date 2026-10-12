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    Рафаил и Эмма стали самыми редкими именами для детей в Сергиевом Посаде с января

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    С начала 2026 года в Сергиево-Посадском городском округе родилось больше мальчиков, чем девочек. Об этом сообщили в соцзащите Сергиево-Посадского городского округа.

    Доля новорожденных женского пола составила 49%, мальчики заняли 51% от общего числа родившихся в округе.

    В соцзащите традиционно проанализировали вкусы родителей при выборе имен. В пятерку самых популярных мужских имен вошли Артем, Владимир, Илья, Михаил и Матвей. У девочек лидируют Анна, Мария, Мирослава, Есения, Ева, Анастасия и Алиса.

    Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, встречаются Рафаил, Григорий, Даниэль, Эмиль и Мирослав. Женские редкие имена — Лианелия, Аврора, Эмма и Оливия.

    В округе действует губернаторская выплата — 20 тыс. рублей на каждого новорожденного при отказе от подарочного набора. Она предоставляется без дополнительных критериев нуждаемости и носит заявительный характер, на каждого ребенка независимо от очередности и дохода родителей. Оформить ее можно в роддоме при регистрации рождения ребенка или через региональный портал госуслуг.

    В соцзащите добавили, что в округе действует комплекс мер социальной поддержки при рождении ребенка и для семей с детьми: выплаты при рождении ребенка в семьях с низкими доходами, выплата при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье, единое ежемесячное пособие и другие. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг Московской области.

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