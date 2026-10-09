Сегодня 09:49 Около 20 многоквартирных домов отремонтировали в Коломне в 2026 году Фото: Пресс-служба администрации г.о. Коломна Подмосковье

Коломна

Ремонтные работы

Подмосковье

В городском округе в рамках региональной программы капитального ремонта МКД завершаются работы на 19 объектах, к обновлению еще одного дома подрядчик приступит в ближайшее время. Согласно новым правилам, действующим теперь между заказчиком и подрядной организацией, все работы на строительных площадках должны быть завершены до конца года.

Совершенно новый вид приобрели два дома на перекрестке улиц Уманская и Красногвардейская. Оба малоэтажных жилых строения, расположенных в историческом центре Коломны, после капитального ремонта приобрели единый благородный стиль. Строительные работы на этих объектах вышли на финишную прямую, совсем скоро подрядчик уберет леса и наведет порядок на прилегающей территории, поставив тем самым точку в своей работе.

Дом № 14б на Уманской улице построен в 1961 году. Весной компания ТЛЦ приступила к его капитальному ремонту. Подрядчик взял на себя в полном объеме восстановление цоколя, внешнюю отделку фасада, замену кровли и балконных плит, обновление входных групп. Все делают согласно новым стандартам, которые внедрило в этом году Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Главный принцип: один объект — один исполнитель. Эффективность такого подхода очевидна — чем меньше в одной точке задействовано подрядных организаций, тем быстрее идет работа.