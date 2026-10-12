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    Письма от ГИБДД и МВД начали выдавать в почтоматах Подмосковья

    Фото: пресс-служба АО «Почта России»

    В почтоматах Почты России в Московской области начали выдавать письма от ГИБДД, МВД, ФНС и других ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Когда письмо готово к выдаче, клиенту приходит пуш-уведомление или СМС со сроком хранения и кодом для получения. Обращаться к оператору больше не нужно, весь процесс занимает несколько секунд.

    «Мы расширяем возможности для клиентов, чтобы все больше услуг, доступных до того только через оператора, можно было получать альтернативными способами, быстрее и удобнее. Почтоматы пользуются большой популярностью: с начала 2026 года из них забрали уже более 1,5 млн отправлений», — прокомментировал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

    Ранее, в августе 2026 года, в почтоматы начали приходить письма и бандероли. До этого там можно было получать только посылки и мелкие пакеты.

    Отправления можно забирать в часы работы отделений самостоятельно, без участия оператора, менее чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их кладут в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.

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