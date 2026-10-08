Студенты таможенной академии сдали нормы ГТО в Люберцах

Студенты Российской таможенной академии в Люберцах проверили себя на спортивную прочность. Нормативы ГТО выполнили в этом году поэтапно больше 600 учащихся всех курсов — это рекордный для образовательного учреждения охват.

Участникам предстоял бег на 60 или 100 метров и 2 или 3 тысячи метров — для парней дистанции подлинней, для девушек покороче; подтягивания или отжимания, наклон, прыжок в длину или пресс, и по выбору — плавание или стрельба.

«Каждую осень в октябре, как правило, ко Дню учителя, мы организуем такой большой прием нормативов у всех желающих студентов, которые хотят показать свою силу, выносливость, скорость, а также ловкость. Также с охотой выполняют нормативы и преподаватели Российской таможенной академии», — рассказал руководитель центра тестирования ГТО Люберец Евгений Петров.

Для первокурсника Ивана Егорова ГТО — привычное испытание. В школе он дважды получал золотой знак, теперь решил проверить свои силы уже на студенческом уровне.