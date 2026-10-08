Студенты таможенной академии сдали нормы ГТО в Люберцах
Студенты Российской таможенной академии в Люберцах проверили себя на спортивную прочность. Нормативы ГТО выполнили в этом году поэтапно больше 600 учащихся всех курсов — это рекордный для образовательного учреждения охват.
Участникам предстоял бег на 60 или 100 метров и 2 или 3 тысячи метров — для парней дистанции подлинней, для девушек покороче; подтягивания или отжимания, наклон, прыжок в длину или пресс, и по выбору — плавание или стрельба.
«Каждую осень в октябре, как правило, ко Дню учителя, мы организуем такой большой прием нормативов у всех желающих студентов, которые хотят показать свою силу, выносливость, скорость, а также ловкость. Также с охотой выполняют нормативы и преподаватели Российской таможенной академии», — рассказал руководитель центра тестирования ГТО Люберец Евгений Петров.
Для первокурсника Ивана Егорова ГТО — привычное испытание. В школе он дважды получал золотой знак, теперь решил проверить свои силы уже на студенческом уровне.
«Я занимался раньше футболом и баскетболом, также участвовал в соревнованиях по масреслингу. И стараюсь вести здоровый образ жизни. Я сам вызвался, положительно отреагировал на то, что мы будем сдавать ГТО, потому что это новая ступень, новые вызовы, новые желания. Хотелось показать, к чему я вообще готов», — поделился студент.
Лучшие результаты могут принести не только знак отличия, но и дополнительные возможности — например, при хорошей успеваемости можно рассчитывать на повышенную стипендию. А 13 октября осенний фестиваль ГТО соберет на стадионе «Урожай» сильнейших студентов уже со всей Московской области.