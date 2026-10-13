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    В Подмосковье с 5 по 8 ноября пройдет диктант «Моя любовь, душа моя – Россия!»

    Фото: медиасток.рф

    С 5 по 8 ноября 2026 года пройдет V юбилейный сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя – Россия!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    В этом году диктант посвящен Году единства народов России. К участию приглашаются школьники 5–11 классов, студенты вузов и колледжей, взрослые, а также соотечественники за рубежом и иностранные граждане.

    Каждый участник сможет проверить свои знания об истории страны, ее культурном наследии и традиционных духовно-нравственных ценностях. Ответить на вопросы можно на сайте диктанта в дистанционном формате или на очной площадке.

    Подробную информацию о диктанте можно найти на официальном сайте проекта igsu.ranepa.ru.

    Диктант – это ежегодный просветительский проект, реализуемый Президентской академией совместно с Научно-образовательной теологической ассоциацией с 2022 года.

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