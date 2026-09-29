Подготовку к отопительному сезону завершили в Мытищах

Все ресурсоснабжающие организации, а также социально-значимые объекты городского округа в полном объеме подготовили к осенне-зимнему периоду. Сотрудники администрации Мытищ контролировали ход работ на каждом этапе.

На объектах жилого фонда провели ремонт и замена трубопроводов, запорной арматуры, промывку и опрессовку внутридомовых инженерных коммуникаций, проверку и ремонт дымоходов, вентиляционных каналов, системы газоснабжения, восстановление теплового контура, ремонт фасадов и кровель.

Состоялись гидравлические испытания тепловых сетей и пробные топки. Проверены 64 котельные, очищено и промыто оборудование тепловых сетей, систем теплопотребления, выполнены диагностические и ремонтные работы на теплоисточниках, тепловых сетях, системах отопления.

Подача тепла в первую очередь начнется с социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник и больниц. В жилом фонде отопление появится, когда среднесуточная температура продержится ниже 8 градусов выше нуля в течение пяти дней.