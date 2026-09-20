Жители микрорайона Сходня проголосовали на выборах в Химках

Голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и местного Совета третий день продолжается в округе. Избирательные участки расположены в шаговой доступности — в школах, детских садах и общественных центрах.

Такое расположение делает голосование удобным для всех категорий жителей, в том числе для старшего поколения. Некоторые пользуются сопровождением волонтеров, которые помогают добраться до участка и сориентироваться на месте.

«Пришли голосовать с мужем. Мы живем здесь много лет, и для нас важно, как будет дальше развиваться наш район. Очень приветливые сотрудники избирательного участка», — поделилась жительница Сходни Наталья Бирюкова.

Голосование завершится сегодня в 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Жители микрорайона активно проявляют гражданскую позицию, а удобное расположение участков и помощь волонтеров делают процесс доступным для всех.