Чемпионат России по стрельбе на дальние дистанции завершился в Одинцове

26 и 27 сентября в Центральном парке «Патриот» прошел чемпионат России по стрельбе на дальние дистанции. В соревнованиях приняли участие 46 сильнейших спортсменов страны.

Участники соревновались в дисциплинах «винтовка-корректировка 1000–1600 метров» среди пар и групп. По итогам двух дней были определены победители и призеры чемпионата.

Переменная погода стала дополнительным испытанием для спортсменов. Во время соревнований стрелкам необходимо было учитывать влияние внешних факторов и корректировать подход к выполнению выстрелов.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и профессионализм спортсменов.

Федерация стрельбы на дальние дистанции была зарегистрирована как самостоятельная организация осенью 2021 года. В 2024 году она получила общероссийский статус, что позволило проводить международные соревнования, а также присваивать спортивные разряды и звания.