Подмосковный психолог Алексеенко: йога помогает беременным справиться с тревогой

Будущие мамы нередко испытывают тревогу во время беременности. Об особенностях психологической поддержки в период ожидания ребенка рассказала клинический психолог Наро-Фоминского перинатального центра Ирина Алексеенко.

Беспокойство — естественная реакция на гормональные изменения и новую ответственность. Однако это состояние не должно становиться постоянным фоном. Для поддержки женщин центр организует лекции по этапам беременности и поведению в родах, а также занятия йогой и сеансы релаксации.

«Наша задача — дать женщине не только знания, но и инструменты самопомощи: дыхательные практики, техники переключения внимания, умение распознавать, когда беспокойство становится разрушительным и требует профессионального вмешательства. Мы учим мам отличать полезную осторожность от токсичной тревоги и выстраивать внутреннюю опору», — отметила Ирина Алексеенко.

Психолог посоветовала ограничить чтение пугающих историй на форумах и общение с людьми, склонными к запугиванию. Консультация специалиста необходима, если тревога нарушает сон, аппетит и повседневную жизнь.