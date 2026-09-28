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    Более 125 тысяч учащихся Подмосковья отметили День воспитателя

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    В Московской области более 125 тысяч обучающихся приняли участие в мероприятиях ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, который отмечается 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    В преддверии праздника советники директоров по воспитанию в учреждениях среднего профессионального образования провели для студентов проектные занятия. На них обучающиеся представили, какой может быть идеальная дошкольная образовательная организация будущего, и защитили собственные проекты.

    В рамках творческой мастерской «Сказки своими руками» наставники вместе со студентами отправились в школы, где адаптировали сказки для дошкольников. Обучающиеся создали сценарии, которые легко воплотить вместе с детьми.

    На практикуме «В помощь воспитателю» будущие специалисты сферы дошкольного образования разработали планы игр на неделю. Студенты предусмотрели сквозные темы для развития детей, учли соответствие разным возрастным группам и образовательные задачи, определенные ФГОС ДО.

    Праздник имеет особое значение в 2026 году, объявленном Министерством просвещения России Годом дошкольного образования. Среди его целей — повышение качества воспитания и развития дошкольников, поддержка педагогов и укрепление взаимодействия детского сада и семьи.

    Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения России.

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