В Ногинске стартовал 97-й театральный сезон Мособлдрамы

В Ногинском театре драмы и комедии стартовал 97-й театральный сезон Московского областного театра драмы и комедии, открывшийся 18 сентября мюзиклом «Дон Кихот, человек из Ламанчи». Спектакль поставили к 70-летнему юбилею заслуженного артиста России Владимира Ташлыкова.

Именно актер выбрал постановку для юбилейного сезона. По его словам, он перечитал произведение Мигеля де Сервантеса и увидел в Дон Кихоте современного героя.

«Мне показалось, что пьеса современная, что <…> она о сегодняшнем дне. Этот герой, который ведет себя так в сложившихся, предлагаемых обстоятельствах. Он настолько интересен сегодня, что почему бы не попробовать воплотить его в жизнь, в стенах нашего театра», — отметил Ташлыков.

В спектакле прозвучали 18 музыкальных номеров. Режиссером-постановщиком выступил Валентин Варецкий.