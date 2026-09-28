Аварийный жилой дом снесли на улице Лепсе в Солнечногорске

В Солнечногорске снесли аварийный двухэтажный дом № 3Б на улице Лепсе. Здание 1930 года постройки площадью около 460 квадратных метров признали непригодным после обследования состояния строительных конструкций, а проживавших в нем жителей расселили. Об этом сообщиил в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жильцам 11 квартир предоставили новое жилье. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Сейчас территорию после демонтажа расчистили от строительного мусора. Как использовать освободившийся участок, определит администрация.

В городском округе Солнечногорск также продолжается работа с объектами незавершенного строительства. Всего выявлено 494 таких объекта, из которых 330 уже снесли, достроили или привели в соответствие — это 67% от общего числа.